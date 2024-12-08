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Власти Набережных Челнов прокомментировали снимок с фотошопом отчета об уборке улицы

Фотографии улицы Шамиля Усманова в Набережных Ч...

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Фотографии улицы Шамиля Усманова в Набережных Челнах, на которые ранее жаловались жители из-за плохого качества уборки, оказались подделанными. Об этом сообщил глава администрации Комсомольского района Ленар Ахметзянов в интервью «Газете.Ru».

Глава администрации Комсомольского района отметил, что на этой территории ведётся строительство, и застройщик решил «показать дополнительную отчётность», добавив на фото трактор. Застройщик ООО «АИСТ ГРУПП» признал свою вину в подделке фотографий, объяснив это тем, что не успели сделать фотографии работ по очистке.

После этого инцидента сотрудники администрации будут лично проверять отчётные фотографии.

Напомним, что одна из жительниц Комсомольского района жаловалась на скопление грязи из-за строительной техники на улице Шамиля Усманова. В ответ на её обращение администрация предоставила фотографию с уборочной техникой, но пользователи заметили, что изображение было обработано в программе для редактирования с добавлением трактора.

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