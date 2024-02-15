В Татарстане ожидаются экстремальные морозы до -37

Завтра, 16 февраля, в Татарстане сохранится холодная погода из-за северного антициклона, что приведет к резкому падению температуры. Согласно прогнозам Гидрометцентра РТ, ночью и утром жители региона столкнутся с экстремальными холодами от -25 до -30 градусов, а в некоторых местах даже до -32, -37 градусов. В Казани термометры покажут от -25 до -30 градусов. В течение дня воздух прогреется лишь до 15–20 градусов ниже нуля (в столице РТ — до -15, -17 градусов).



Небо над регионом будет покрыто облаками, без значительных осадков. Однако, на всей территории республики синоптики прогнозируют юго-восточный ветер от 4 до 9 м/с. Водители должны быть осторожны из-за возможного образования гололедицы на дорогах республики.

Ранее, в Альметьевске открыли филиал «Приюта человека».