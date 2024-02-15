В Альметьевске открыли филиал «Приюта человека»

В городе Альметьевске открылся филиал организации «Приют человека», который функционирует в режиме тестирования. Эта организация предоставляет помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.



В рамках этого проекта нуждающиеся могут получить горячие обеды и профессиональную психологическую поддержку. В случае заболевания человека, ему будет оказана услуга доставки еды на дом. За короткий период времени филиал выдал порядка 150 порций горячей пищи нуждающимся, как сообщила пресс-служба «Приюта человека».