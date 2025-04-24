В Татарстане ожидается жара до +27 градусов

24 апреля в Татарстане ожидается повышение температуры до +22…+27 градусов. В Казани столбик термометра поднимется до +24…+26 градусов.

По данным Гидрометцентра РТ, в течение дня возможны кратковременные дожди, сопровождающиеся грозами.

Ветер сменит направление на южное и юго-восточное, его скорость составит 7-12 м/с, а местами может достигать 15-20 м/с.

Ранее мы писали о том, что в Казани подросток получил перелом со смещением после ДТП.