Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане ожидается жара до +27 градусов

Ветер сменит направление на южное

pixabay

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24 апреля в Татарстане ожидается повышение температуры до +22…+27 градусов. В Казани столбик термометра поднимется до +24…+26 градусов.

По данным Гидрометцентра РТ, в течение дня возможны кратковременные дожди, сопровождающиеся грозами.

Ветер сменит направление на южное и юго-восточное, его скорость составит 7-12 м/с, а местами может достигать 15-20 м/с.

Ранее мы писали о том, что в Казани подросток получил перелом со смещением после ДТП.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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