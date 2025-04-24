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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани подросток получил перелом со смещением после ДТП

Мальчик двигался вдоль тротуара

Екатерина Елисеева

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На улице Батыршина в пешеходной зоне автомобиль "Логан" сбил подростка. Машина выехала за пределы дороги, пробила ограждение и пересекла газон.

Мальчик двигался вдоль тротуара, далеко от проезжей части, но не успел избежать столкновения. Его госпитализировали в ДРКБ с переломом ноги со смещением. Об этом рассказали в телеграм-канале "Mash Iptash".

Ранее мы писали о том, что в Татарстане хирург оставил инородное тело в животе 44-летнего пациента.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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