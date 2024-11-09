В Татарстане ожидается снег с дождем и сильный ветер в выходные

В предстоящие выходные в Татарстане ожидается облачная погода с переменными осадками в виде дождя и снега, а также сильный ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В субботу, 9 ноября, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами ожидаются осадки в виде снега и мороси. В северных и восточных районах ночью и утром возможен гололед. Ветер будет дуть с запада, его скорость составит 8–13 м/с, а местами порывы достигнут 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит от +1 до +4 градусов, а днем — от +1 до +5. На дорогах местами возможна гололедица.

В воскресенье, 10 ноября, также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром северо-западный ветер усилится до 15–18 м/с. Температура ночью и днем останется в пределах +1..+4 градусов, а к вечеру в северных и восточных районах может понизиться до 3 градусов.

Ранее водителей из Казани предупреждают о сильной гололедице в выходные.