Жителей Казани предупреждают о сильной гололедице в выходные
pro город
Госавтоинспекция просит водителей быть осторожней на казанских дорогах.
В субботу, 9 ноября, водителей просят быть особенно внимательными на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. На дорогах наблюдается сильная гололедица. Кроме того, ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.
Ранее стало известно, что на трассе М7 «Волга» столкнулись грузовик и легковушка. Есть погибшие и пострадавшие.
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