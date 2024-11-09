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Жителей Казани предупреждают о сильной гололедице в выходные

В субботу, 9 ноября, водителей просят быть особ...

pro город

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Госавтоинспекция просит водителей быть осторожней на казанских дорогах.

В субботу, 9 ноября, водителей просят быть особенно внимательными на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. На дорогах наблюдается сильная гололедица. Кроме того, ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

Ранее стало известно, что на трассе М7 «Волга» столкнулись грузовик и легковушка. Есть погибшие и пострадавшие.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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