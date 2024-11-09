Жителей Казани предупреждают о сильной гололедице в выходные

Госавтоинспекция просит водителей быть осторожней на казанских дорогах.

В субботу, 9 ноября, водителей просят быть особенно внимательными на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. На дорогах наблюдается сильная гололедица. Кроме того, ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

Ранее стало известно, что на трассе М7 «Волга» столкнулись грузовик и легковушка. Есть погибшие и пострадавшие.