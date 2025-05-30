Суд в Казани арестовал руководителей «Стройкапитала» за кражу 52 млн рублей

Четырём представителям компании ООО СК «Стройкапитал», обвиняемым в мошенничестве в сфере ИЖС, Вахитовский суд Казани избрал меры пресечения. Учредителя Раниля Гиниятуллина, финансового директора Эдуарда Исмагилова и кредитного брокера Кристину Гаранину отправили в СИЗО, а директор Ксения Гиниятуллина будет находиться под домашним арестом до 19 июля.

Исмагилов заявил, что его семья также пострадала от мошенников, а Гиниятуллин выразил готовность сотрудничать со следствием. Его адвокат при этом считает, что сумма ущерба завышена.

По версии следствия, с января 2023 по декабрь 2024 года сотрудники «Стройкапитала» получили от 12 клиентов около 52 млн рублей на строительство домов, но выполнять обязательства не собирались. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полиция ищет других возможных пострадавших.

Годом ранее в Татарстане уже было возбуждено аналогичное дело против фирмы «Таунхаусы и дома», где под арест попали руководители и сотрудники, включая экс-сотрудницу Сбербанка. Пострадавшие выявлены и за пределами республики, пишет «БИЗНЕС Online».