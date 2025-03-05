В Татарстане ожидается потепление до +6 градусов

По прогнозам Гидрометцентра, весеннее тепло может прийти в Татарстан уже на следующей неделе. В ближайшие дни регион останется под влиянием нескольких североатлантических циклонов и их атмосферных фронтов.

Эти явления принесут снег, мокрый снег, а в отдельных районах — метели. Дневные температуры будут колебаться около нуля, и такие же условия сохранятся на праздничные выходные, сообщают ТНВ.

Согласно данным Центра «Фобос», в начале следующей недели температура в Москве может подняться до +10 градусов, а в Татарстане ожидается от +4 до +6 градусов.

Ранее мы писали о том, что в Челнах рабочий упал с высоты и умер.