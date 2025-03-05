В Челнах рабочий упал с высоты и умер

Сегодня в Набережных Челнах, по предварительной информации, во время демонтажа труб в одной из организаций произошел выброс воды, из-за чего рабочий оперся на окно, которое не выдержало нагрузки. Мужчина упал с высоты 5-6 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехал заместитель прокурора города Олег Ульянченко и следственно-оперативная группа. Начата проверка соблюдения законодательства в области охраны труда.

При наличии оснований будет принято решение о мерах прокурорского реагирования. Прокуратура города контролирует ход и результаты процессуальной проверки по данному делу.

Ранее мы писали о том, что в Челнах работодатель не выплатил работнику компенсацию за тяжелые травмы.