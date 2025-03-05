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В Челнах рабочий упал с высоты и умер

При наличии оснований будет принято решение о м...

Прокуратура ТАТАРСТАНА

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Сегодня в Набережных Челнах, по предварительной информации, во время демонтажа труб в одной из организаций произошел выброс воды, из-за чего рабочий оперся на окно, которое не выдержало нагрузки. Мужчина упал с высоты 5-6 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехал заместитель прокурора города Олег Ульянченко и следственно-оперативная группа. Начата проверка соблюдения законодательства в области охраны труда.

При наличии оснований будет принято решение о мерах прокурорского реагирования. Прокуратура города контролирует ход и результаты процессуальной проверки по данному делу.

Ранее мы писали о том, что в Челнах работодатель не выплатил работнику компенсацию за тяжелые травмы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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