В Татарстане ожидается плавное потепление

В Татарстане в ближайшие дни прогнозируется стабильная погода без снега и сильного ветра. Согласно данным синоптиков гидрометцентра республики, завтра утром ожидается небольшой снег, который к полудню прекратится, местами может появиться туман.





Температура в Татарстане ночью может опуститься до 9-14 градусов ниже нуля, а при ясной погоде даже до 18 градусов мороза. Днем воздух прогреется до -5 градусов. В среду и четверг погода будет без осадков, но с возможным туманом. В ночное время при ясной погоде температура может достигать -23 градусов, а днем воздух прогреется до 7 градусов ниже нуля.По предварительным прогнозам на пятницу и субботу в Татарстане осадков не будет. Температурный режим в течение двух дней будет колебаться от 4 до 23 градусов мороза в зависимости от области, прояснений и времени суток.

Ранее, Метшин назвал открытие театра им. Камала эпохальным событием.