В Татарстане ожидается плавное потепление
В Татарстане в ближайшие дни прогнозируется стабильная погода без снега и сильного ветра. Согласно данным синоптиков гидрометцентра республики, завтра утром ожидается небольшой снег, который к полудню прекратится, местами может появиться туман.
По предварительным прогнозам на пятницу и субботу в Татарстане осадков не будет. Температурный режим в течение двух дней будет колебаться от 4 до 23 градусов мороза в зависимости от области, прояснений и времени суток.
Ранее, Метшин назвал открытие театра им. Камала эпохальным событием.