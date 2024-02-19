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· Артем Акчурин

Метшин назвал открытие театра им. Камала эпохальным событием

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Мэр Казани Ильсур Метшин охарактеризовал открытие нового театра Галиаскара Камала как важное событие эпохального характера. Он отметил, что новый театр привнесет новый импульс в культурную жизнь столицы республики и планируется обновление окружающей территории.

Планы включают создание новой улицы Хади Такташ, благоустройство и озеленение территории.

Площадь нового театра будет составлять 49 тысяч квадратных метров, что позволит вместить до 1,4 тысяч зрителей. В его состав войдут 4 зала, ресторан . Особенностью здания являются прозрачные стены.

Архитекторы подчеркивают, что здание будет иметь лаконичные залы для сохранения внимания зрителей на спектаклях, а также роскошные вестибюли с национальным колоритом.

Планируется, что открытие театра состоится в 2025 году, а работы начались в феврале 2023 года. Строительство предыдущего здания театра заняло 14 лет.

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