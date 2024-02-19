Метшин назвал открытие театра им. Камала эпохальным событием

Мэр Казани Ильсур Метшин охарактеризовал открытие нового театра Галиаскара Камала как важное событие эпохального характера. Он отметил, что новый театр привнесет новый импульс в культурную жизнь столицы республики и планируется обновление окружающей территории.

Планы включают создание новой улицы Хади Такташ, благоустройство и озеленение территории.

Площадь нового театра будет составлять 49 тысяч квадратных метров, что позволит вместить до 1,4 тысяч зрителей. В его состав войдут 4 зала, ресторан . Особенностью здания являются прозрачные стены.

Архитекторы подчеркивают, что здание будет иметь лаконичные залы для сохранения внимания зрителей на спектаклях, а также роскошные вестибюли с национальным колоритом.



Планируется, что открытие театра состоится в 2025 году, а работы начались в феврале 2023 года. Строительство предыдущего здания театра заняло 14 лет.