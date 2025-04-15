В Татарстане ожидается до +20 градусов

Днём в Казани наблюдается усиление ветра — местами его порывы достигают 15 метров в секунду. По прогнозам, завтра ветер может стать ещё сильнее. При этом погода остаётся тёплой: воздух прогреется до +20 градусов.

Такое изменение климата связано с поступлением тёплых воздушных масс с территории Средиземноморья. Именно они приносят в европейскую часть России по-настоящему летние температуры — до +25 градусов.

Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в ближайшие дни температура будет превышать климатическую норму на 6–8 градусов, сообщает ТВН.

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