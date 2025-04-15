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Жителей Альметьевска массово госпитализируют после еды от Rollar

Власти подчеркнули, что ситуация контролируется

Катя Царева

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В Альметьевске несколько жителей обратились за медицинской помощью после употребления еды из заведения Rollar. Об этом сообщил Рустем Насретдинов, врач инфекционного отделения местной ЦРБ. Он отметил, что в больницу доставляют целые семьи с одинаковыми симптомами: высокая температура, боли в животе и частый жидкий стул зеленоватого оттенка. По его словам, все заболевшие либо посещали кафе 11 апреля, либо заказывали оттуда доставку.

После происшествия представители Rollar заявили о приостановке работы заведения, объяснив это проведением «ремонтных работ» — соответствующее сообщение появилось в их группе во «ВКонтакте».

По информации KazanFirst, в районной администрации подтвердили факт госпитализации и сообщили, что сотрудники территориального подразделения Роспотребнадзора по Татарстану уже начали проверку. Эксперты проводят эпидемиологическое расследование и берут лабораторные пробы для выяснения причин массового недомогания.

Власти подчеркнули, что ситуация контролируется, пострадавшие получают всю необходимую помощь, а также ведется работа по устранению последствий инцидента.

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