Жителей Альметьевска массово госпитализируют после еды от Rollar

В Альметьевске несколько жителей обратились за медицинской помощью после употребления еды из заведения Rollar. Об этом сообщил Рустем Насретдинов, врач инфекционного отделения местной ЦРБ. Он отметил, что в больницу доставляют целые семьи с одинаковыми симптомами: высокая температура, боли в животе и частый жидкий стул зеленоватого оттенка. По его словам, все заболевшие либо посещали кафе 11 апреля, либо заказывали оттуда доставку.

После происшествия представители Rollar заявили о приостановке работы заведения, объяснив это проведением «ремонтных работ» — соответствующее сообщение появилось в их группе во «ВКонтакте».

По информации KazanFirst, в районной администрации подтвердили факт госпитализации и сообщили, что сотрудники территориального подразделения Роспотребнадзора по Татарстану уже начали проверку. Эксперты проводят эпидемиологическое расследование и берут лабораторные пробы для выяснения причин массового недомогания.

Власти подчеркнули, что ситуация контролируется, пострадавшие получают всю необходимую помощь, а также ведется работа по устранению последствий инцидента.