В Татарстане ожидается +20 градусов

2 апреля, в Татарстане ожидается переменная облачность. В отдельных районах возможен небольшой дождь, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Ветер сменит направление с юго-восточного на северо-восточный, его скорость составит от 5 до 10 м/с, а местами порывы могут достигать 13 м/с.

Температура ночью останется выше нуля, а днём воздух прогреется до +15…+20 ° градусов.

Ранее мы писали о том, что в казанской квартире на Тэцевской нашли тело 17-летней девушки.