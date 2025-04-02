В казанской квартире на Тэцевской нашли тело 17-летней девушки
Екатерина Елисеева
Вечером 31 марта в одной из квартир на улице Тэцевская в Казани было найдено тело 17-летней девушки. По данным источников KazanFirst, обнаружили её родители. На тот момент с момента смерти прошло менее суток.
Рядом с подростком лежала записка с извинениями, адресованными родителям. Полный текст послания не разглашается.
Следователи рассматривают разные версии произошедшего. Основная из них — добровольный уход из жизни.
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