В казанской квартире на Тэцевской нашли тело 17-летней девушки

Вечером 31 марта в одной из квартир на улице Тэцевская в Казани было найдено тело 17-летней девушки. По данным источников KazanFirst, обнаружили её родители. На тот момент с момента смерти прошло менее суток.

Рядом с подростком лежала записка с извинениями, адресованными родителям. Полный текст послания не разглашается.

Следователи рассматривают разные версии произошедшего. Основная из них — добровольный уход из жизни.

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