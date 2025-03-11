Сбивший 11 человек таксист был под наркотиками

29-летний таксист, сбивший 11 человек на остановке в Казани, прошел тест на наличие запрещенных веществ. По информации KazanFirst со ссылкой на пресс-службу МВД Татарстана, первоначальный анализ не выявил следов алкоголя и наркотиков, но более детальное исследование показало обратное.

В ведомстве сообщили, что в организме мужчины обнаружены следы амфетамина и марихуаны. Сейчас рассматривается вопрос о его административном аресте в связи с этим фактом.

На данный момент Евгений Крусев задержан и доставлен в суд, где решается вопрос о его аресте за употребление наркотиков. По делу о ДТП на улице Вишневского ему назначена мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее мы писали о том, что общежитие АО «Восток Зернопродукт» в Татарстане закрылось из-за нарушений.