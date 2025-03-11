Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Сбивший 11 человек таксист был под наркотиками

На данный момент Евгений Крусев задержан

Казань на максималках

Подписаться на Дзен.канал

29-летний таксист, сбивший 11 человек на остановке в Казани, прошел тест на наличие запрещенных веществ. По информации KazanFirst со ссылкой на пресс-службу МВД Татарстана, первоначальный анализ не выявил следов алкоголя и наркотиков, но более детальное исследование показало обратное.

В ведомстве сообщили, что в организме мужчины обнаружены следы амфетамина и марихуаны. Сейчас рассматривается вопрос о его административном аресте в связи с этим фактом.

На данный момент Евгений Крусев задержан и доставлен в суд, где решается вопрос о его аресте за употребление наркотиков. По делу о ДТП на улице Вишневского ему назначена мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее мы писали о том, что общежитие АО «Восток Зернопродукт» в Татарстане закрылось из-за нарушений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Звезда РТ Рузиль Минекаев продолжает покорять экраны с сериалом «Подслушано в Рыбинске»

Интересное в Казани

20 часов назад

Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, где в Казани найти кусочек морского побережья

как сода действует на тараканов

Не у нас

день назад

На матче «Вашингтона» и «Сиэтла» из-за драки были удалены 10 хоккеистов

Интересное в Казани

3 дня назад

Чего не хватает в рационе казанцев: рассказываем о серьезной ошибке в питании, которую совершают 80% населения

"футбольный фристайл обучение для начинающих в Екатеринбурге"

Лонгриды

17 часов назад

«Они разлетелись по дороге»: в Казани такси влетело в толпу. Разбираем причины

Не у нас

день назад

Батюшка Николай рассказал, почему не нужно вешать на памятник фото

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане перед судом предстанет мужчина, насиловавший несовершеннолетних

Новости Казани

день назад

11 человек пострадали в ДТП на Вишневского в Казани

Не у нас

2 часа назад

Алиса и Siri слышат наши разговоры и отправляют их в сервисы
Лонгриды
3 дня назад

Кадровый голод в Татарстане: почему работодатели стали звать на работу более старших людей

Рынок труда в Татарстане переживает трансформац...

Новости Казани

22 минуты назад

7 марта в 75 лет умер казанский адвокат Владимир Хрунов

Новости Казани

час назад

Сбивший 11 человек таксист был под наркотиками

Не у нас

час назад

Настоятель храма назвал грех, из-за котрого можно лишиться отпевания

Новости Казани

час назад

В салонах связи откроются банковские отделения
УК Татарстана могут заставить отчитываться за к...
Новости Татарстана
5 часов назад

УК Татарстана могут заставить отчитываться за каждую копейку на капремонт

Новости Татарстана

2 часа назад

11 марта простились с оператором телерадиокомпании «Челны-ТВ»

Новости Казани

3 часа назад

Специалисты пояснили, какое жилье доступно семьям с маткапиталом в Казани в 2025

Новости Казани

3 часа назад

В казанский аэропорт прибыли 8 рейсов, следовавших в Москву
Больше, чем цветы: рассказываем, где в Казани н...
Интересное в Казани
6 дней назад

Больше, чем цветы: рассказываем, где в Казани найти стильный подарок за 500 рублей