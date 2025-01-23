В Татарстане осудили 41-летнего тренера за истязание детей на тренировках
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41-летнего мужчину признали виновным по пунктам «а» и «г» статьи 117 УК РФ, а также статье 156 УК РФ.
Как следует из материалов дела, в 2023 году он, занимая должность директора одного из спортивных клубов республики, организовал профильный палаточный лагерь для детей в Мамадышском районе.
В течение всей смены мужчина систематически применял физическое и психологическое давление на детей, наказывая их за ошибки при выполнении упражнений или отказ от тренировок из-за усталости. От его действий пострадало 12 несовершеннолетних.
Суд назначил обвиняемому 2 года и 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу.
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