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В Чистопольском районе на 65-летнюю пенсионерку напали алабаи – собак усыпят

Инцидент произошел на прошлой неделе

pixabay.com

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В Чистопольском районе Татарстана, на территории зверсовхоза «Луч», на 65-летнюю женщину напали бойцовские собаки. Пострадавшая провела пять дней в реанимации, сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное. Как сообщили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе районной администрации, животные принадлежат местной жительнице, которая после происшествия признала вину и решила усыпить своих собак.

Инцидент произошел на прошлой неделе, но информация об этом стала известна только сейчас. По словам потерпевшей, собаки напали на нее, находясь на улице без поводка и намордника. Женщина пыталась защитить лицо, но не смогла отбиться от животных самостоятельно. В результате они нанесли ей укусы в руку и ногу. Помощь пришла от прохожих, которые случайно проезжали мимо и сумели отогнать собак.

В ходе разбирательства выяснилось, что агрессивные животные — два алабая — принадлежат местной жительнице. Как объяснила владелица, ее ребенок случайно оставил калитку открытой, и собаки оказались на улице. Исполком района подтвердил, что владелица согласилась усыпить своих питомцев.

Зоозащитница Эльвира Кутуева, учредитель ООО «Ангел бережет», подчеркнула, что все случаи нападений в Чистопольском районе связаны с хозяйскими собаками, которые находятся на самовыгуле. Она отметила, что совместно с районной администрацией ведется работа по предотвращению таких ситуаций. Владельцам промышленных территорий были разосланы уведомления о недопустимости самовыгула животных.

По статистике, в 2023 году в Чистопольском районе отловили 367 собак, из которых 91 животное было стерилизовано, а 4 — кастрированы. За первые три недели января 2024 года отловили еще 14 собак.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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