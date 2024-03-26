Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане одобрили 10 инвестпроектов на 230 млрд рублей

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На заседании инвестиционного совета Татарстана были утверждены 10 новых инвестиционных проектов на общую сумму 230 миллиардов рублей. Об этом проинформировала руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

По ее словам, данные проекты предусматривают создание почти 20 тысяч рабочих мест и будут реализованы в течение ближайших пяти-семи лет.


Среди утвержденных проектов были отмечены три новых промышленных парка, два из которых планируется разместить в Высокогорском районе и еще один в Верхнеуслонском районе республики. Эти проекты помогут смягчить миграционные потоки.

В рамках инвестиционного совета также были рассмотрены проекты по созданию предприятия по производству антивандальных защитных покрытий, строительства ресторанного комплекса с общественными функциями рядом со зданием Национальной библиотеки Татарстана в районе Набережной реки Казанка, а также развития глэмпинга.

Ранее стало известно, что в Набережных Челнах будут производить антивандальные покрытия.

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