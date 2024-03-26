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· Артем Акчурин

В Набережных Челнах будут производить антивандальные покрытия

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Строительство завода по производству инновационных антивандальных покрытий запланировано на территории Набережных Челнов. Об этом сообщил коммерческий директор компании «ФеррумПротект» Евгений Абрамов.

«Речь идет о специальной полимерной пленке, которая высыхает всего за сутки. Она эффективно защищает стены от граффити и объявлений, но при этом легко смывается без остатков. Таким образом, не требуется постоянный ремонт стен, что значительно экономит средства», – пояснил он.

По словам Абрамова, антивандальное покрытие представляет собой прозрачную пленку, которую можно окрасить в любой цвет по желанию заказчика. Ее срок службы составляет примерно 2-3 года.

Инвестиции в проект оцениваются в 116 миллионов рублей. Планируется запустить производство в 2025 году, а достичь проектной мощности – в 2026 году.

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