В Татарстане объем ритуальных услуг за год снизился на 0,8%
В 2023 году в Татарстане были предоставлены ритуальные услуги на сумму 3 миллиарда 91,6 миллиона рублей. Объем этих услуг в декабре увеличился на 5,7% по сравнению с предыдущим годом, однако снизился на 13,1% по сравнению с ноябрем. Данные приводит Татарстанстат.
Процентное соотношение ритуальных услуг к общему объему бытовых услуг в Татарстане постепенно увеличивалось в течение года и в сентябре составило 4,9%, сохранившись на этом уровне до конца отчетного периода.
Ранее, согласно сообщению Татарстанстата, в декабре 2023 года минимальная стоимость месячной корзины продуктов в регионе выросла на 6,9%.