Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане объем ритуальных услуг за год снизился на 0,8%

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В 2023 году в Татарстане были предоставлены ритуальные услуги на сумму 3 миллиарда 91,6 миллиона рублей. Объем этих услуг в декабре увеличился на 5,7% по сравнению с предыдущим годом, однако снизился на 13,1% по сравнению с ноябрем. Данные приводит Татарстанстат.

За весь 2023 год доля ритуальных услуг составила 4,9% от общего объема бытовых услуг в регионе. После заметного роста на 18% в мае начался обратный тренд, и за 11 месяцев объем услуг сократился на 2,6%. Единственным исключением стал декабрь, когда произошло небольшое увеличение на 5,7%.

Процентное соотношение ритуальных услуг к общему объему бытовых услуг в Татарстане постепенно увеличивалось в течение года и в сентябре составило 4,9%, сохранившись на этом уровне до конца отчетного периода.

Ранее, согласно сообщению Татарстанстата, в декабре 2023 года минимальная стоимость месячной корзины продуктов в регионе выросла на 6,9%.

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