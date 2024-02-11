В Татарстане цены на минимальный набор продуктов выросли на 6,9%
Согласно сообщению Татарстанстата, в декабре 2023 года минимальная стоимость месячной корзины продуктов в регионе выросла на 6,9% за последний год и достигла отметки 5089,18 рубля.
По сравнению с ноябрем 2023 года, показатель вырос на 2,2%. Минимальный пакет продуктов включает в себя крупы, мясо, рыбу, сахар, овощи и молочные продукты.
Ранее, стало известно, что Татарстанцы в возрасте от 40 до 65 лет часто пренебрегают своим здоровьем.