В Татарстане цены на минимальный набор продуктов выросли на 6,9%

Согласно сообщению Татарстанстата, в декабре 2023 года минимальная стоимость месячной корзины продуктов в регионе выросла на 6,9% за последний год и достигла отметки 5089,18 рубля.





Татарстан находится на третьем месте по этому показателю в ПФО. Стоимость продуктов в Татарстан оказалась ниже средних значений по округу и России в целом.По сравнению с ноябрем 2023 года, показатель вырос на 2,2%. Минимальный пакет продуктов включает в себя крупы, мясо, рыбу, сахар, овощи и молочные продукты.

Ранее, стало известно, что Татарстанцы в возрасте от 40 до 65 лет часто пренебрегают своим здоровьем.