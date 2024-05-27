В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

В Татарстане было объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности в лесах. Как сообщает Гидрометцентр РТ, с 27 по 31 мая ожидается 4 класс пожарной опасности — предпоследний перед чрезвычайным.



Это уже не первое штормовое предупреждение в регионе за май. Ранее оно было трижды объявлено из-за заморозков. Несмотря на холодную погоду, которая по прогнозам продержится до конца месяца, риск лесных пожаров остается крайне высоким.



Ранее мы писали о том, что по словам метеоролога КФУ, май был настолько холодным только в 1999 году.