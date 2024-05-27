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В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

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В Татарстане было объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности в лесах. Как сообщает Гидрометцентр РТ, с 27 по 31 мая ожидается 4 класс пожарной опасности — предпоследний перед чрезвычайным.

Это уже не первое штормовое предупреждение в регионе за май. Ранее оно было трижды объявлено из-за заморозков. Несмотря на холодную погоду, которая по прогнозам продержится до конца месяца, риск лесных пожаров остается крайне высоким.

Ранее мы писали о том, что по словам метеоролога КФУ, май был настолько холодным только в 1999 году.

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