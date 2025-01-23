В Татарстане ночь 23 января стала самой холодной за текущую зиму

Минувшая ночь в Татарстане стала самой морозной с начала зимы. По данным гидрометцентра РТ, на востоке республики температура опускалась до -29 градусов.

В западной части региона столбики термометров показывали от -17 до -22 градусов, а на востоке — от -23 до -29.

Не так давно жителей Татарстана предупреждали о резком похолодании до -28 градусов, сопровождающемся сильным ветром и метелью. Однако, как отмечают в гидрометцентре, в целом третья декада января в регионе будет теплее обычного, а температура воздуха окажется на 4 градуса выше многолетней нормы.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане осудили 41-летнего тренера за истязание детей на тренировках.

Как следует из материалов дела, в 2023 году он, занимая должность директора одного из спортивных клубов республики, организовал профильный палаточный лагерь для детей в Мамадышском районе.