Горнолыжный курорт под Казанью разнесли из-за высоких цен

Город-курорт под Казанью «Свияжские холмы», продолжает вызывать спорные мнения среди посетителей. С начала зимнего сезона в социальных сетях появилось множество жалоб на разнообразные проблемы, с которыми сталкивались туристы на курорте.

Чаще всего посетители города-курорта жаловались на высокие цены, беспорядок и травмы, возникающие из-за плохого проектирования лыжных трасс. Читатели 116.ru поделились своими впечатлениями, после посещения «Свияги». Некоторые из них больше не хотели бы возвращаться в город-курорт.



Один из комментаторов поделился, что ему понравился отдых на курорте. Однако он согласился, что цены здесь довольно высокие. Он отметил, что люди, которые хотят кататься на лыжах, все равно предпочтут «Свиягу», несмотря на некоторые минусы. Другой читатель отметил, что цены там довольно приемлемые, третий поддержал это мнение, добавив, что пару раз можно себе позволить такие развлечения, не особо перегружая бюджет.

Автор фото: sviyaga-hills.com

На этом положительные отзывы закончились. Некоторые жители Казани согласились с предыдущими негативными высказываниями и добавили свои истории. Они отметили, что номера в отеле были не совсем новые, а персонал не всегда проявлял приветливое отношение к гостям. В кафе официанты игнорировали пожелания посетителей относительно меню, а в один из дней даже не поставили воду в ресторане. Инструкторов на курорте также подвергли критике за плохую организацию занятий и курение в присутствии детей.



Большое недовольство люди выразили по отношению к ценообразованию в курорте. Раньше условия были лучше, в том числе были бесплатные парковочные места. Также многие недовольны отсутствием льгот для пенсионеров и ветеранов.

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