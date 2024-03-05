В Татарстане налоговая зафиксировала 29 миллиардеров

В Татарстане налоговая подсчитала 29 миллиардеров. Об этом сообщил руководитель управления ФНС по РТ Марат Сафиуллин редакции «Бизнес Online».



За прошедший год в налоговые органы региона поступило 561 тысяча деклараций. Согласно этой документации по всей республике числится 29 миллиардеров. Кроме того, 220 граждан заработали от 100 млн до 1 млрд рублей.

По словам спикера, миллиардеры живут в разных города Татарстана, а не только в самых крупных.

Напомним, ранее Рустам Минниханов поблагодарил татарских предпринимателей.