Рустам Минниханов поблагодарил татарских предпринимателей
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Глава РТ Рустам Минниханов сообщил о важности объединения огромного количества наций Татарстана и татар, проживающих в других регионах, с целью укрепления единства России.
Он также отметил, что активное участие предпринимателей и мастеров ремесел в татарских поселениях оказало значительное влияние на их развитие, способствуя устойчивости государства.
Раис РТ выразил признательность участникам XII Съезда татарских предпринимателей за важный вклад в этот процесс.
Напомним, ранее Рустам Минниханов провел встречу с главой турецкого холдинга «Джошкуноз».