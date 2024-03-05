Рустам Минниханов поблагодарил татарских предпринимателей

Глава РТ Рустам Минниханов сообщил о важности объединения огромного количества наций Татарстана и татар, проживающих в других регионах, с целью укрепления единства России.



Он также отметил, что активное участие предпринимателей и мастеров ремесел в татарских поселениях оказало значительное влияние на их развитие, способствуя устойчивости государства.



Раис РТ выразил признательность участникам XII Съезда татарских предпринимателей за важный вклад в этот процесс.Напомним, ранее Рустам Минниханов провел встречу с главой турецкого холдинга «Джошкуноз».