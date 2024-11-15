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В Татарстане на Свияге нашли тела 2 мужчин

Выяснилось, что спецжилетов на погибших не было

ГУ МЧС России по Республике Татарстан

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Утром, 15 ноября 2024 года, сотрудникам МЧС пришло сообщение о том, что на речке Свияга в районе деревни Исаково были найдены 2 тела.

Спасатели, которые приехали на место происшествия, достали из водоема в 30 метрах от берега. По предварительным данным, умершим людям 50 и 69 лет. Выяснилось, что спецжилетов на погибших не было. Лодка была на берегу.

Причина случившегося выясняется.

Сотрудники ГУ МЧС по Республике Татарстан рассказали, что навигация маломерных судов на реке Каме прекратилась 12 ноября, а на Волге - 21 ноября 2024 года.

Ранее мы писали о том, что председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о смерти казанца от ожогов из-за прорыва трубы.

Глава ведомства приказал руководителю местного комитета предоставить доклад об установленных во время следствия обстоятельствах смерти.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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