В Татарстане на Свияге нашли тела 2 мужчин
ГУ МЧС России по Республике Татарстан
Утром, 15 ноября 2024 года, сотрудникам МЧС пришло сообщение о том, что на речке Свияга в районе деревни Исаково были найдены 2 тела.
Спасатели, которые приехали на место происшествия, достали из водоема в 30 метрах от берега. По предварительным данным, умершим людям 50 и 69 лет. Выяснилось, что спецжилетов на погибших не было. Лодка была на берегу.
Причина случившегося выясняется.
Сотрудники ГУ МЧС по Республике Татарстан рассказали, что навигация маломерных судов на реке Каме прекратилась 12 ноября, а на Волге - 21 ноября 2024 года.
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