В Татарстане на Свияге нашли тела 2 мужчин

Утром, 15 ноября 2024 года, сотрудникам МЧС пришло сообщение о том, что на речке Свияга в районе деревни Исаково были найдены 2 тела.

Спасатели, которые приехали на место происшествия, достали из водоема в 30 метрах от берега. По предварительным данным, умершим людям 50 и 69 лет. Выяснилось, что спецжилетов на погибших не было. Лодка была на берегу.

Причина случившегося выясняется.

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