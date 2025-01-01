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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане на реализацию нацпроектов в 2025 году направят 44,2 млрд рублей

Из этой суммы 24,6 млрд придет из федерального ...

pixabay.com

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В Татарстане в этом году стартует реализация 11 новых национальных проектов, среди которых «Семья», «Молодежь и дети», «Туризм и гостеприимство», «Беспилотные авиационные системы» и многое другое.

На осуществление этих национальных инициатив в 2023 году в регионе предусмотрено выделение 44,2 млрд рублей. Из этой суммы 24,6 млрд придет из федерального бюджета, а 19,6 млрд — из регионального, как информирует Министерство финансов Татарстана.

Ранее мы писали о том, что татарстанцы смогут стать свидетелями первого звездопада в этом году– Квадрантид. Это захватывающее астрособытие произойдет уже в скором времени, как сообщает Московский планетарий.

Прогнозируется, что средняя плотность звездопада - от 20 до 30 метеоров в час.

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