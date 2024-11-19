В Азнакаево мать подозревается в истязании дочери
pixabay.com
По информации следствия, в период с сентября 2022 по октябрь текущего года нетрезвая женщина по самым разным поводам наносила удары своей дочери 2009 года рождения, в частности, при помощи утюга. Малышка от страха никому не говорила о том, что происходит у нее дома, но в один из дней после еще одного избиения она написала участковому о жестоком избиении.
Сейчас потерпевшая находится в медучреждении, где с ней занимаются специалисты.
В настоящее время сотрудники полиции проводят следствие для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Ранее мы писали о том, что алабай набросился на несовершеннолетнего и его шпица в региональной столице Татарстана. Ролик появился в социальной сети. Малыш пытался сам спасти своего питомца, однако не вышло. Казанцы думают, что алабай стал безнадзорным, когда его владельцы покинули дом.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец