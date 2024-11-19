В Азнакаево мать подозревается в истязании дочери

По информации следствия, в период с сентября 2022 по октябрь текущего года нетрезвая женщина по самым разным поводам наносила удары своей дочери 2009 года рождения, в частности, при помощи утюга. Малышка от страха никому не говорила о том, что происходит у нее дома, но в один из дней после еще одного избиения она написала участковому о жестоком избиении.

Сейчас потерпевшая находится в медучреждении, где с ней занимаются специалисты.

В настоящее время сотрудники полиции проводят следствие для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы писали о том, что алабай набросился на несовершеннолетнего и его шпица в региональной столице Татарстана. Ролик появился в социальной сети. Малыш пытался сам спасти своего питомца, однако не вышло. Казанцы думают, что алабай стал безнадзорным, когда его владельцы покинули дом.