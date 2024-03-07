В Татарстане подорожала потребительская корзина

В январе 2024 года в Татарстане стоимость фиксированного набора товаров и услуг достигла отметки в 18 879,44 рубля, что отражено в докладе Татарстанстата о социально-экономическом положении региона.

По сравнению с декабрем прошлого года, цена увеличилась на 1,1%, превышая средний рост по регионам Поволжья. Также были выявлены регионы, где цифры поднялись выше среднего значения, а также те, где показатель оказался ниже.

На фоне увеличения стоимости фиксированного набора товаров и услуг в стране на 0,8%, Татарстан также продемонстрировал повышение цен на потребительскую корзину.