На автосвалке в Казани после пожара обнаружили тело человека

В Казани на проспекте Амирхана, 105/3 вспыхнул пожар на территории автостоянки с битой техникой. Пламя охватило около 100 квадратных метров и повредило три грузовика и 20 легковых автомобилей, предназначенных для утилизации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

Пожарные оперативно прибыли на место и потушили открытое горение. По предварительной версии, причиной возгорания стал поджог.

После ликвидации пожара при осмотре одной из сгоревших машин — «ГАЗели» — полицейские обнаружили тело погибшего, пишет KazanFirst.

Сейчас дознаватели МЧС и следователи СК по Татарстану устанавливают все обстоятельства происшествия. Рассматривается версия о возможной криминальной составляющей в гибели человека.