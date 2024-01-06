Глава Вятских Полян порекомендовал своим горожанам не ездить в Татарстан

Глава города Вятские Поляны Кировской области, Валерий Машкин, обратился к местным жителям с просьбой воздержаться от поездок в Татарстан, учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку по кори, о чем свидетельствуют данные Минздрава.

Машкин подчеркнул важность этой меры предосторожности, особенно относительно поездок в татарстанский город Кукмор. Так как он расположен на границе с Кировской областью и находится в непосредственной близости от Вятских Полян.