В Татарстане могут досрочно завершить сбор подписей за Путина
Регионы России планируют завершить сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на выборы президента досрочно. В Татарстане и Крыму этот процесс намерены завершить до конца текущего года.
Точки сбора подписей находятся в крупных городах и районах, в основном в торговых центрах. Начало этого процесса было 23 декабря, сообщает «Коммерсант».
Ранее, стало известно, что в столице РТ из-за строительства метро изымут участок на улице Фучика.