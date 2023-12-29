В Татарстане могут досрочно завершить сбор подписей за Путина

Регионы России планируют завершить сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на выборы президента досрочно. В Татарстане и Крыму этот процесс намерены завершить до конца текущего года.





По информации из татарстанского отделения «Единой России», подписи соберут до Нового года. Однако официальной цифры поставленной планки не привели.Точки сбора подписей находятся в крупных городах и районах, в основном в торговых центрах. Начало этого процесса было 23 декабря, сообщает «Коммерсант».

Ранее, стало известно, что в столице РТ из-за строительства метро изымут участок на улице Фучика.