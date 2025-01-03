В Татарстане многодетные семьи в 2024 году получили 48 квартир
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В 2024 году Республика Татарстан предоставила бесплатно 48 квартир 28 многодетным семьям, сообщило пресс-служба Госжилфонда при правительстве региона.
В прошлый год, объявленный президентом Годом семьи, включал в себя осуществление нацпроекта «Жилье и городская среда», люди получили жилье.
Новые социальные дома, построенные при поддержке Государственного жилищного фонда, полностью оснащены: выполнена чистовая отделка, установлены сантехника и кухонные плиты, а также установлены датчики пожарной сигнализации и счётчики для воды, газа и электричества.
В этом году в планах предоставить жильём ещё 24 семьи, имеющие в воспитании не меньше 5 детей, уточнили представители Госжилфонда.
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