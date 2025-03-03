В Татарстане многодетная семья выжила благодаря пожарному извещателю

В садовом товариществе «Содружество» в селе Усады Лаишевского района произошёл пожар в одноэтажном каркасном доме.



Прибывшие пожарные спасли 76-летнюю хозяйку, вытащив её через окно, и потушили возгорание. Женщина получила ожоги и была госпитализирована в РКБ.

Выяснилось, что ещё в 2002 году в доме установили четыре пожарных извещателя. В нём жили пожилая чета, их 33-летняя дочь и четверо детей в возрасте от 2 до 9 лет. Утром мужчина уехал на работу, а остальные члены семьи спали. Хозяйка проснулась от сигнала сработавшего извещателя, разбудила дочь и внуков, которые смогли вовремя выбежать на улицу. Однако сама женщина осталась внутри, пытаясь потушить огонь.

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