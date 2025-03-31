В Татарстане мать собрала с родителей школьников более 100 тысяч и обманула их

Жительницу Альметьевска в возрасте 42 лет будут судить за присвоение денег, собранных с родителей школьников. Сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. Как сообщили в прокуратуре Татарстана, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье, связанной с растратой вверенных средств.

По данным следствия, обвиняемая, входившая в родительский комитет одной из школ города, собирала деньги якобы на образовательные нужды. Однако в итоге потратила 116 тысяч рублей на себя.

После выявления факта хищения женщину задержали. Она призналась в содеянном и в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

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