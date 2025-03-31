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В Казани осудили уроженца Молдовы за легализацию 2700 иностранцев

Суд вынес решение о наказании

pixabay.com

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Суд в Казани приговорил 57-летнего гражданина Молдовы, Анатолия Буги, к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей за организацию незаконной миграции. Он был признан виновным в фиктивной постановке на миграционный учет 2700 иностранных граждан, сообщает пресс-служба Ново-Савиновского суда.

Суд вынес решение о наказании в виде 3,5 лет заключения в колонии общего режима и штрафа на сумму 200 тысяч рублей. Судья также постановил взять его под стражу непосредственно в зале суда.

Следствие установило, что с 2022 по 2024 год Буги, совместно с неустановленным сообщником, за плату регистрировал мигрантов. Стоимость его услуг варьировалась от 3 до 5 тысяч рублей, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что в РТ руководство филиала «Роскадастра» было поймано на хищении 1,5 млн рублей.

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