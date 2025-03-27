В Татарстане мать 2 школьниц заставили написать заявление на сдачу экзамена

Прокуратура Заинска провела проверку в татарской гимназии имени Р. Ш. Фардиева и выявила нарушения.

Стало известно, что мама двух учениц отказалась подавать заявление на участие в итоговом собеседовании по русскому языку. В результате девочки не прошли аттестацию в 2024 году и не смогли получить аттестат об основном общем образовании.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать женщину обеспечить детям возможность пройти итоговое собеседование и государственную аттестацию. Суд удовлетворил иск.

Ранее мы писали о том, что в казанской квартире нашли тело 2-месячной малышки с кровоподтеками.