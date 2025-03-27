В казанской квартире нашли тело 2-месячной малышки с кровоподтеками

В Казани, в одной из квартир на улице Рихарда Зорге, было найдено тело двухмесячной девочки. По данным источников KazanFirst, на лице ребёнка обнаружили следы кровоподтёков.

Тело направили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. На данный момент оснований говорить о насильственной гибели нет.

Сообщается, что девочка проживала в полной семье. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются. По предварительным данным, малыш страдал от проблем со здоровьем.

Ранее мы писали о том, что в Казани на Восстания в ДТП пострадал ребенок.