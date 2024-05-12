В Татарстане изменят график движения «Метеоров» до Свияжска

В мае в Татарстане изменится график движения "Метеоров" до Свияжска.



Согласно нововведениям, речные перевозки будут осуществляться 14, 17, 22, 24, 29 и 31 мая. Отправление из столицы Татарстана запланировано на 9:00, а прибытие - на 9:50. Возвращение запланировано на 13:30.



Представители перевозчика отметили, что для групп, численностью более 40 человек, возможны индивидуальные рейсы в будние дни, за исключением дат, когда рейсы уже включены в расписание.

Ранее стало известно, что фигуристка Алина Загитова не будет переезжать в Казань после открытия ее школы.