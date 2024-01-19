В Татарстане из-за погоды спрос на дворников вырос на 45%

В Татарстане из-за неблагоприятной погоды востребованность в дворниках выросла на 45%. А за последний месяц на портале hh.ru было размещено около 70 вакансий на указанную должность.

Максимальная оплата за вакансию дворника составляет 55 тысяч рублей. Работодатели гарантируют официальное трудоустройство, комфортные условия труда и возможность получения премий. Также имеются варианты подработки, частичной занятости и полной занятости на полный рабочий день.

Ранее, стало известно, что 177 миллиардов рублей составила выручка Минцифры Татарстана.