В Татарстане из-за подтопления закрыли ледовую переправу

В Мамадышском районе Татарстана было принято решение о закрытии ледовой переправы на маршруте село Соколка — поселок Новый Закамский. Официальное сообщение о прекращении работы переправы поступило от пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану.





Согласно информации, с 10 утра 19 марта ледовая переправа через реку Кама перестала функционировать в направлении из Соколки в поселок Новый Закамский. Это уже второй случай закрытия ледовой переправы в текущем году. 9 марта было приостановлено движение машин по маршруту казанский поселок Аракчино — село Верхний Услон.В настоящее время в республике продолжают действовать ледовые переправы в Зеленодольском и Елабужском районах. Эти меры принимаются в целях обеспечения безопасности граждан и предотвращения ЧП на ледовых путях в связи с неблагоприятными погодными условиями и изменениями состояния льда.

Напомним, ранее и. о. главы Кировского и Московского районов Казани стал Ильсур Хисматуллин.