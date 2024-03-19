И. о. главы Кировского и Московского районов Казани стал Ильсур Хисматуллин

Первый заместитель руководителя администрации Ильсур Хисматуллин назначен исполняющим обязанности главы Кировского и Московского районов в Казани. Эта информация была официально подтверждена пресс-службой мэрии города.

Пока неизвестно, кто займет его место в городской администрации и когда произойдет это назначение. Хисматуллин уже активно осуществляет свои новые обязанности.

Ранее он занимал должность и.о. главы администрации районов КирМоса с июля 2020 года. До этого он успешно работал в качестве директора ООО «Управляющая компания "Заречье"» и МБУ «Городской центр "Ял"».