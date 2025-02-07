В Татарстане иностранец окажется в суде за попытку подкупа сотрудника ГАИ

В Татарстане перед судом предстанет иностранный гражданин, обвиняемый в попытке дать взятку сотруднику ГАИ. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, 14 октября 2024 года мужчина, находясь за рулем Lada Granta, предъявил инспекторам ГАИ водительское удостоверение иностранного образца, которое вызвало подозрения в подлинности. Во время оформления административного протокола он предложил одному из полицейских 25 тысяч рублей, чтобы избежать наказания.

Однако инспектор отказался от денег и сообщил о случившемся в дежурную часть.

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