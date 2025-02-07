В Набережных Челнах на время закрылся кабинет УЗИ из-за нарушений

В Набережных Челнах суд вынес решение о временном закрытии кабинета УЗИ в клинике «Дентал Форте Элит» сроком на 30 дней. Об этом сообщили в татарстанском управлении Роспотребнадзора.

В ходе выездной проверки специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В частности, стены кабинета были облицованы керамической плиткой, что противоречит установленным требованиям.

В отношении компании составлены административные протоколы за допущенные нарушения.

Ранее мы писали о том, что в Казани наказали воспитателей, забывших полуторагодовалого ребёнка на улице.

О происшествии стало известно 10 января, когда в соцсетях появилась информация от прохожей, обнаружившей малыша без присмотра.