Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Набережных Челнах на время закрылся кабинет УЗИ из-за нарушений

В отношении компании составлены административны...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В Набережных Челнах суд вынес решение о временном закрытии кабинета УЗИ в клинике «Дентал Форте Элит» сроком на 30 дней. Об этом сообщили в татарстанском управлении Роспотребнадзора.

В ходе выездной проверки специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В частности, стены кабинета были облицованы керамической плиткой, что противоречит установленным требованиям.

В отношении компании составлены административные протоколы за допущенные нарушения.

Ранее мы писали о том, что в Казани наказали воспитателей, забывших полуторагодовалого ребёнка на улице.

О происшествии стало известно 10 января, когда в соцсетях появилась информация от прохожей, обнаружившей малыша без присмотра.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Акула напала на 44-летнюю российскую туристку на Мальдивах

Интересное в Казани

день назад

Пора менять работу? Тест для казанцев, который поможет найти классную вакансию

отлов кротов

Не у нас

23 часа назад

В Германии родители насиловали 2 дочерей под препаратами ради контента

Интересное в Казани

2 дня назад

Романтика начинается на кухне: рассказываем, как провести вечер любви по мотивам культовых фильмов

портрет карандашом в Казани

Новости Казани

день назад

Казанцам выставили счет до 8 тысяч рублей за отопление в аномально теплый январь

Новости Татарстана

день назад

Госкомитет Татарстана по тарифам напомнил нормы температур в дмах зимой

Новости Казани

день назад

В Казани осудили 3 студентов из Египта и Алжира, которые изнасиловали ребенка

Не у нас

день назад

Мать умершего в ТЦК мобилизованного из Запорожья обвинила военкомов в пытках

Не у нас

день назад

В Германии археологи нашли могилу IX века с женщиной без лица
Новости Казани
20 часов назад

Казанский хоккеист поддержал 10-летнего болельщика, задержанного полицией

4 февраля мальчик пришёл на выездной матч с «Ак...

Не у нас

19 минут назад

Ученые из Японии назвали способ избавиться от седых волос

Интересное в Казани

час назад

Топ-5 ошибок казанцев при выборе электрики: рассказываем, как не допустить трагедии

Не у нас

34 минуты назад

Падение астероида на Санкт-Петербург в 2041 году грозит взрывом и смертью людей

Новости Татарстана

54 минуты назад

В Татарстане иностранец окажется в суде за попытку подкупа сотрудника ГАИ
В Казани уменьшилась средняя стоимость одного с...
Новости Казани
час назад

В Казани уменьшилась средняя стоимость одного свидания

Новости Татарстана

час назад

В Набережных Челнах на время закрылся кабинет УЗИ из-за нарушений

Не у нас

час назад

Самолёт Airbus A320 распилили на пшеничном поле под Новосибирском

Новости Казани

2 часа назад

СК: в Татарстане 17-летнего подростка обвинили в терроризме и госизмене
Подарки, которые запомнятся: сюрпризы для ваших...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Подарки, которые запомнятся: сюрпризы для ваших близких в Казани