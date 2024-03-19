В Татарстане индустриальный парк «Лаишево» увеличат в 5 раз

Площадь индустриального парка «Лаишево» планируют увеличить с 116 га до 550 га. Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.



Расположенный рядом со столице РТ и местным аэропортом, индустриальный парк «Лаишево» будет преобразован в развивающийся центр технологических производств, особенно в области электроники и микроэлектроники.



Халимов отметил, что в ближайшие 18 месяцев на территории индустриального парка будут запущены четыре проекта, включая «Батареон», «Тулпар Интерьеры Инжиниринг Дизайн», «Трендпласт-М» и «СафДекор», а также еще 15 проектов числятся на стадии активных переговоров.По заверениям директора ОЭЗ «Иннополис», они уверены в том, что в ближайшие пять лет смогут заполнить эту территорию достаточно эффективными технологическими проектами.

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