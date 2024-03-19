Умер в Майами: стали известны причины смерти экс-нападающего «Ак Барса»

В Майами скончался экс-нападающий «Ак Барса» Константин Кольцов.

Спортсмену было 42 года. Тренер уфимской команды не дожил до 43-летия всего месяц, у него оторвался тромб. Об этом сообщает телеграмм-канал «Злой Казанец».





В Майами спортсмен приехал, чтобы встретиться со своей возлюбленной. В следующем сезоне он должен был возглавить один из хоккейных клубов КХЛ.Кольцов присоединился к тренерскому составу «Салавата Юлаева» в 2022 году. Его игровая карьера в «Ак Барсе» охватывала периоды с 2000 по 2001 год, а затем с 2014 по 2015 год. Он также тренировал спортсменов в хоккейных клубах «Салават Юлаев», «Динамо» и «Спартак». В 2011 году он завоевал Кубок Гагарина в 2011 году, выступая за уфимский клуб.