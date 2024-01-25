Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане хотят включить в тариф долги неплательщиков ЖКХ

В Татарстане хотят включить в тариф долги неплательщиков ЖКХ

dela.ru

Подписаться в Telegram

Глава района Альметьевска Тимур Нагуманов на итоговом заседании комиссии Госкомитета РТ по тарифам назвал задолженность населения за коммунальные услуги одной из значимых проблем в сфере ЖКХ.

Несмотря на высокий уровень взимания платежей (почти 100%), остаются непогашенными два процента суммы задолженности. В список должников попадают люди, находящиеся в трудных жизненных обстоятельствах, а также лица, систематически не соблюдающие свои обязанности по оплате коммунальных услуг.

Нагуманов отметил, что должником может быть собственник квартиры, который находится в другом регионе или эмигрировал за границу. Есть случаи, когда человек осознает свой долг, но не собирается его погашать. Или, когда сумма задолженности превышает стоимость самого жилья, очевидно, что такую сумму никто не планирует вернуть.

Согласно расчетам главы района, коммунальные предприятия вынуждены тратить ежемесячно от 300 до 500 тысяч рублей на содержание претензионной службы, которая должна подавать иски и вести судебные процессы, в то время как эти средства могли бы быть направлены на решение проблем модернизации коммунальной инфраструктуры.

Глава района добавил, что среди предложенных решений есть и радикальные меры: учитывать два процента должников при расчете тарифов. Также предлагается проработать процедуру изъятия заброшенных помещений через суд.

На данный момент долг по оплате коммунальных услуг в Альметьевском районе составляет 355 миллионов рублей.

Ранее, жители РТ отметили ключевые проблемы в сфере ЖКХ

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

23 часа назад

В трех районах Татарстана зафиксировали высокую смертность среди рабочих

Важное в РТ

21 минуту назад

ВТБ в Татарстане рекордно нарастил число розничных клиентов за 2023 год

плесень в аквариуме как избавиться

Новости Татарстана

8 часов назад

В Казани началось строительство новой высотки «Газпрома» за 10 млрд рублей

Интересное в Казани

3 дня назад

Приходим в норму после новогоднего застолья: легкий азиатский салат с гребешками и капрезе с хурмой исправят ситуацию

производство металлоконструкций челябинск в Челябинске

Лонгриды

23 часа назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

день назад

«Ак Барс» не может согласовать новый контракт с Тимуром Биляловым

Новости Татарстана

23 часа назад

Минниханов открыл Год семьи и вручил награды многодетным семьям РТ

Новости Татарстана

день назад

Рустам Минниханов посетил второй современный хоспис в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Казани планируют построить мусульманскую школу и детский сад
Лонгриды
5 дней назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

11 минут назад

В Набережных Челнах скончалась врач и заведующая поликлиникой Галина Моисенко

Новости Татарстана

31 минуту назад

В Татарстане хотят включить в тариф долги неплательщиков ЖКХ

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане за год выдворили более 3 тысяч иностранцев

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани за сутки вывезли более 37 тысяч тонн снега
Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса
Лонгриды
7 дней назад

Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса

Новости Татарстана

2 часа назад

За 2023 год полицейские Татарстана изъяли более полутонны наркотиков

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстан стал лидером в ПФО по количеству заключенных браков

Новости Татарстана

4 часа назад

Еще на год продлили ограничение движения на улице Дубравной в Казани
Кто вправе вскрывать двери без хозяев: опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
6 дней назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев: опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.