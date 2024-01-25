В Татарстане хотят включить в тариф долги неплательщиков ЖКХ

Глава района Альметьевска Тимур Нагуманов на итоговом заседании комиссии Госкомитета РТ по тарифам назвал задолженность населения за коммунальные услуги одной из значимых проблем в сфере ЖКХ.

Несмотря на высокий уровень взимания платежей (почти 100%), остаются непогашенными два процента суммы задолженности. В список должников попадают люди, находящиеся в трудных жизненных обстоятельствах, а также лица, систематически не соблюдающие свои обязанности по оплате коммунальных услуг.



Нагуманов отметил, что должником может быть собственник квартиры, который находится в другом регионе или эмигрировал за границу. Есть случаи, когда человек осознает свой долг, но не собирается его погашать. Или, когда сумма задолженности превышает стоимость самого жилья, очевидно, что такую сумму никто не планирует вернуть.

Согласно расчетам главы района, коммунальные предприятия вынуждены тратить ежемесячно от 300 до 500 тысяч рублей на содержание претензионной службы, которая должна подавать иски и вести судебные процессы, в то время как эти средства могли бы быть направлены на решение проблем модернизации коммунальной инфраструктуры.



Глава района добавил, что среди предложенных решений есть и радикальные меры: учитывать два процента должников при расчете тарифов. Также предлагается проработать процедуру изъятия заброшенных помещений через суд.

На данный момент долг по оплате коммунальных услуг в Альметьевском районе составляет 355 миллионов рублей.

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